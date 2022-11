USA turud on täna suletud ja reedel on lühendatud kauplemispäev

USA aktsiaturul on sel nädalal kauplemiseks vähem päevi. Foto: Reuters/Scanpix

USAs on neljapäeval tähistatava Tänupüha tõttu turud suletud ja reedel on maakleritel lühendatud tööpäev.

Reedel lõppeval pühadega lühendatud nädalal on juba märgata väiksemat volatiilsust. Tänupüha on USA aktsiaturgude püha ning Nasdaqi ja New Yorgi börsid on mõlemad 24. novembril suletud. Musta reede puhul on maakleritel reedel lühendatud tööpäev ja USA aktsiaturg suletakse Eesti aja järgi 20:00.

