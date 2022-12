Artikkel

Investoriküsitlus: investorid avaldasid, kuhu praegu investeerida, et tootlust teenida

Tõnu Pihelgas on ligi 25 aasta pikkuse kogemusega investor, kes näeb suurimat potentsiaali just Batli börsil. Foto: Andras Kralla

Sel aastal on investorid teeninud tootlust energiasektori rallist ja pead on tõstnud ka pangandus. Just nendes sektorites nähakse jätkuvalt häid võimalusi, kuid raha paigutatakse ka paljudesse teistesse sektoritesse ja varaklassidesse, selgus Äripäeva küsitlusest

Äripäeva küsitlusele vastas 326 inimest, kellest vaid üksikud tõid välja, et istuvad veel rahas, kuigi alles suve lõpus tehtud küsitluses selgus, et investorid koguvad raha suurema languse ootuses. Seda, et investorid on nüüd asunud oma raha turule viima, näitab ka investorite nägemus turu põhja kohta.

