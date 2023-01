Täna avaldatud USA inflatsiooni mõju pole üheselt hinnatav

Investorid ootasid pingsalt täna USAs avaldatud inflatsiooniandmeid, sest usuti, et sellel on tugev mõju turule. Eksperdid on aga välja toonud, et tänasele järgnevad arengud ei pruugi sugugi üheselt selged olla.

