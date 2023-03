Artikkel

Krüptobörs Coinbase kukub SEC-i menetluse tõttu

Krüptoraha on jätkuvalt SECil pinnuks silmas. Foto: Chris Ratcliffe

Coinbase Global andis teada, et sai väärtpaberi- ja börsikomisjonilt SEC teate, mille järgi viimane on teinud "esialgse otsuse", et soovitada föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumise eest jõustamismeetmeid nende kui USA suurima krüptobörsi vastu.

Viimane vastas, et on valmis võitlema ja et SEC ei ole olnud õiglane ega mõistlik, vahendab Yahoo finance.