Video: EfTENi siht kinnisvarahindade langedes on esimese ostjana kohal olla

Fondijuht Kristjan Tamla ootab kinnisvarahindade langust ja ostukohti, et fondi vaba raha investorite jaoks tööle panna. Foto: Andras Kralla

EfTEN Capitali jaeärisuuna juhi Kristjan Tamla sõnul on juba näha hindade langust Vilniuse B-klassi büroodes, aga kuna seda on fondil palju, siis oodatakse võimaluste avanemist ka teistes segmentides.

"Investorid meile ju selle eest valitsemistasu maksavad, et me nende vara võimalikult tulemuslikult tööle paneksime," räägib Tamla ja tõdeb, et jälgivad iga päev kinnisvaraturgu, et leida sobilikke objekte ja olla esimesena kohal.