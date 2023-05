Börsiajakirjanik: kuidas SVB aktsiad minu portfelli augu tegid ja siis seda lappida aitasid

Börsiajakirjanik Dmitri Fefilov osaleks taolises lühiajalises kasumisaamise avantüüris ka tulevikus, kuid seekord juba kogemuse võrra rikkamana. Foto: Andres Haabu

Kuigi ma nimetan end uhkusega pikaajaliseks investoriks, pean tunnistama, et allun siiski ka ahvatlusele ja aeg-ajalt lasen end tõmmata kiiret ja kopsakat tulu lubavatesse avantüüridesse. Mõnikord selline seiklus õnnestubki, kuid katastroofe juhtub ka. Selle aasta märtsis juhtus mõlemat.

Kui USA turg hakkas märtsi alguses pankade aktsiaid maha müüma, teadsin, et nüüd on käes see hetk, kus veri on tänavatel. Investorid teavad väga hästi, et selline olukord on signaal ostmiseks. Sageli kehtib kuulsate investeerimisfraaside ja manitsuste puhul see, et need sobivad valikuliseks kirjelduseks mineviku kohta, kuid praktikas ei ole neist palju abi.