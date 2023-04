Investeerimisklubi nägi oma silmaga, kuidas LHVs raha kasvab

LHV juht Madis Toomsalu rõhutas kuulama tulnud ligi sajale investeerimisklubilisele, et olla endiselt edasi parima investorsuhetega börsifirma, on LHVs väga tähtis. Foto: Raigo Pajula

Investeerimisklubi käis veebruaris uudistamas, kuidas Baltikumi suurimal investeerimis­teenuste pakkujal ja peagi Ühendkuningriigis panka avaval börsifirmal läheb ning kuidas kesklinnas asuvas hea vaatega tornis nende raha kasvatatakse.

Juhtumisi kogunes Investeerimisklubi külastuse ajal ka LHV Groupi nõukogu, kus osalesid Euroopa Keskpanga ametnikud. Seda seetõttu, et aasta algusest on pank nende järelevalve all. Pärast viietunnist koosolekut hüppas panka tulnud investorite juurest läbi ka LHV asutaja ja suuromanik Rain Lõhmus.

“Money brings bitches and the bitches bring love,” tsiteeris Lõhmus USA räpparit Tupacit, miks LHV on rahaga, nagu ta on, kuna inimestele on vaja õnne ja armastust. Ta lisas, et tee selleni on raskem, kuna rahategemine on väga palju reguleeritud, mille näiteks tõi ta, et äsja lõppenud nõukogu koosoleku eel saadeti 500 lehekülge materjali. “Kõigi LHV tulemuste taga peitub üsna palju igavat ja formaalset tööd, mis tuleb ära teha,” avaldas LHV asutaja.