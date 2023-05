Artikkel

Hea teada: ka negatiivse elektrihinnaga on võimalik raha teenida

Tänu päikesepaistelistele ilmadele ja päikeseparkide kasvule langes elektri hind börsil viimase kahe nädala jooksul mitu korda alla nulli. Väiketootjate jaoks toob negatiivne elektrihind kaasa pigem kulusid kui kasumit. Foto: Andras Kralla

Viimasel kahel nädalal on elektri hind olnud elektribörsil tundide viisi negatiivne. Selgub, et elektri tarbimisegagi on võimalik raha teenida, aga ainult siis, kui selle hind langeb alla teatud lävendi.

Madal elektri hind on tingitud suurest päikeseenergia tootmisest, selgitas Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv ajalehele Delovõje Vedomosti: "Kui turul on elektrit üle, siis on hind väga madal.“