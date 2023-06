Väikese käibega Balti turul valitses punane värv

Võlakirjad pakuvad kriisis leevendust ... aga ähvardavad ka investori kõigest ilma jätta

Eelmine nädal näitas, et keskpangad on endiselt hawkish ja intressimäärade alandamisest pole isegi juttu. Samas on turud aasta algusest saadik just selles lootuses elanud. Ja ometi ei ole see peatanud aktsiate tõusu, mis paneb mõtlema, kas praegune tõusuturg on õigustatud ning kas peaks ehk rohkem vaatama võlakirjade poole?

