Börsihundid avaldasid kamaluga aktsiaideid, kuhu täna raha paigutada

Pankade investeerimisprofid jagasid oma ennustusi, mis saab aasta pärast ja mis tasemel on euribor, inflatsioon ja S&P 500 indeks. Foto: Simo Sepp

Pankade pikaaegse finantsturgude kogemusega eksperdid usuvad, et aasta pärast on inflatsioon jätkuvalt kõrge, ning avaldasid, mis aktsiad paistavad praegu head investeeringud.

Börsieksperdid on järgmise aasta suhtes negatiivsemalt meelestatud – viimaste kuude kiire kasv on tulnud vaid seitsme ettevõtte rallist. „Kuidas panna inimest ostma ettevõtet, mille P/E on üle 200, käsi kuidagi ei tõuse ostma,“ rääkis Redgate Wealthi investeeringute juht Peeter Koppel. Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas märkis, et Warren Buffetti mõõdiku järgi on praegu USA aktsiaturg neljandiku või kolmandiku mahus üle hinnatud. Langus on tema sõnul vaid aja küsimus, kuna maa külgetõmbejõud toimib endiselt.