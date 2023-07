Pettunud väikeinvestorid: Clevon on käki kokku keeranud ja lubadust murdnud

Clevon Investorsi juhatuse liige Arno Kütt on öelnud, et kui nad kohe vajalikku kapitali ei kaasa, siis esineb väga suur sisk, et ärimudelit ei suudeta edasi arendada, firma muutub maksejõuetuks ning nad on sunnitud oma tegevuse senisel kujul lähiajal lõpetama. Ettevõte kinnitab, et kui Clevonil on võimalik First Northilt lahkuda, siis on võimalik kaasata täiendavat kapitali äritegevuse jätkamiseks ja ületada majanduslikud raskused. Foto: Elmo Riig / Sakala / Scanpix