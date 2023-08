Artikkel

Wise lubas sanktsioonide all oleval inimesel raha välja võtta

Wise pääses küll trahvist, kuid aktsionärid kartsid hetkeks hullemat ja see vedas aktsia hinna korraks sügavasse miinusesse. Foto: Zumapress/Scanpix

Eestlaste loodud finantsvahendusplatvorm Wise on Ühendkuningriigi valitsusameti teatel asknud Venemaa-vastaste sanktsioonide all oleval inimesel raha välja võtta.

Bloomberg avaldas neljapäeval, et Londoni börsil noteeritud Wise lubas sanktsioonide all oleval kliendil platvormilt välja võtta 250 naela. Finantstehnoloogia ettevõte lubas kliendil ärikontolt raha välja võtta eelmise aasta juunis ehk vahetult pärast selle isiku lisamist Venemaa vastaste sanktsioonide nimekirja, avaldas Ühendkuningriigi finantssanktsioonide rakendamise amet (Office of Financial Sanctions Implementation – OFSI).