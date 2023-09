Wall Streeti kuumimad jutud: intresside langus eeldaks majanduse kokkuvarisemist

Wall Streetil jälgitakse tähelepanelikult, mida teevad keskpangad intressimääradega. Foto: ZUMA Press / Scanpix

Septembri saabudes ja suurte keskpankade otsuste lähenedes arutatakse aktiivselt intressimäärade tõusu pidurdumise ja isegi languse üle nii USAs kui ka Euroopas. Wall Streeti investorid on endiselt mures Hiina majanduse väljavaadete pärast. Samuti on tähelepanu all krüptorahaturu hetkeseis ja selle tulevikuväljavaated.