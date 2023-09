Tuumaenergiasse investeerijaid ohustavad nii inimlik rumalus kui ka nutikus

Tuuma­energeetika on vastuoluline, aga põnev investeering, kus võimaluste väli on tohutult lai. Foto: Shutterstock

Energeetikasse panustav investor seisab teelahkmel: kas valida fossiilseid kütuseid või taastuvenergiat kasutav tootja? Mõlemaga on seejuures probleeme. Kuid on ka kolmas tee – tuumaenergeetika.

Rohelise energia entusiastid kuulutavad oma võitu juba üle kümne aasta, ent absoluutse võimu haaramisest energiaturul ei saa küll veel juttu olla. Ootused roheenergeetikale on aga liiga kõrgele aetud ning see kajastub ka aktsiate hinnas. Fossiilkütuste tarvitajaid seevastu tambitakse maapõhja ning see pelutab vähemalt alustavat väikeinvestorit küll. Ehkki kogenud investorid leiavad, et lühikeses või isegi kesk­pikas perspektiivis on neil ettevõtetel investeeringuna veel jumet küll, siis pikas vaates on tegu paratamatult hääbuva sektoriga.