Grab2Go kolm kuud börsil: Müür ostab, Roosaare müüb

Raadiohommikus: tumedates toonides majandusprognoos, verised kaubad ja ärivõimalused Aafrikas

Värsket sügisest majandusprognoosi tutvustab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Juba etteruttavalt võib öelda, et see on üsna tumedates toonides.

