Elmo Rendi juhtfiguurid vangerdavad rahaga

Elmo Rendi tehnoloogiajuht müüs firma rahamurede leevendamiseks portsu aktsiaid. Foto: Andras Kralla

Elmo Rendi tehnoloogiajuht Priit Haljak on müünud portsu börsiettevõtte aktsiaid olukorras, kus firmal on käimas kohtuvaidlus ning probleeme likviidsusega.

Viimastel päevadel on Elmo Rent ASi tehnoloogiajuht Priit Haljak müünud ligi 46 000 Elmo Rendi aktsiat. Aktsia kaupleb praegu ligikaudu 1 euro juures. See tähendab, et ta müüs aktsiaid peaaegu poolesaja tuhande euro eest.

Vastuseks Äripäeva küsimusele, kas müügi põhjus peitub selles, et ettevõttel on majanduslikud raskused, sõnas ta, et ei ole ja kõik on väga hästi.