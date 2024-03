Huawei edusamm kiibitehnoloogias võimendab USA-Hiina kaubandustüli

Parim Hiina kiip valmistati USAst pärit seadmetega, vahendab Bloomberg. Vaatamata ambitsioonikatele plaanidele, ei ole Hiina veel jõudnud semikonduktorite tootmises vajalikule sõltumatuse tasemele, kuid astub jõulisi samme sinna jõudmiseks. Foto: Reuters / Scanpix

Hiina on loonud 27 miljardi dollarilise kiibifondi, millega hakata vastu kasvavatele USA piirangutele. Vastu on võetud otsus teha autonoomsuse saavutamine kiibitööstuses oma peamiseks riiklikuks eesmärgiks ning Huawei pingutused on saanud toetust Beijingilt.

Kuigi USA on määranud keelu kiipide tootmiseks vajalike seadmete transpordile Hiina, on Huawei Technologies Co. ja Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) kasutanud USAst pärit tehnoloogiat oma 7nm kiipide tootmiseks, kinnitavad olukorrast teadlikud isikud Bloombergile, kes palusid jääda anonüümseks.