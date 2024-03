USA aktsiaturu tõusuennustus saab hoogu juurde

Vastukaja: poliitikud usuvad majanduses pimesi imedesse

See, et poliitikud teevad endale igapäevatööks plaane, seavad sihte ja unistavad suurelt, on hea. Aga imesid ei juhtu, kirjutab parteitu pensionär Allan Aan äsja esitletud majanduse kahekordistamise plaanist.

See, et poliitikud teevad endale igapäevatööks plaane, seavad sihte ja unistavad suurelt, on hea. Aga imesid ei juhtu, kirjutab parteitu pensionär Allan Aan äsja esitletud majanduse kahekordistamise plaanist.