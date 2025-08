Tagasi 04.08.25, 10:26 Hanschmidt: Ida-Euroopas õnneks enam soodsaid ostuvõimalusi ei paista Kui veel kolme aasta eest oli Ida-Euroopas palju võimalusi osta soodsalt ärisid, siis nüüdseks on sõjahirm hajunud ja iga hinnaga välisinvestorid siit piirkonnast enam ei põgene, rääkis Infortari juht Ain Hanschmidt.

Ühelt pool pakkus sõjahirm Infortarile häid ostuvõimalusi, kuid teiselt poolt oli välisinvestorite põgenemine hirmutav, märkis Infortari juht Ain Hanschmidt.

Foto: Liis Treimann

“Mulle tundub, et praegusel momendil enam selliseid lihtsaid võimalusi ei ole. Või selliseid, mis tekitavad hirmu. See on ühelt poolt jälle kasulik või hea selles suhtes, et ega see vahepeal ehmatas ära, et välisinvestorid ummisjalu siit põgenesid. Nüüd on näha, et nad tegelikult hakkavad tagasi tulema,” rääkis Hanschmidt Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus andis Hanschmidt ülevaate Infortar i teise kvartali ja esimese poolaasta tulemustest ning põhjendas seejuures, miks kerkis kontserni käive kaks ja pool korda, kuid jäi siiski puhaskahjumisse. Samuti rääkis ta Infortari laienemisplaanidest ja ootustest järgmiste teise poolaasta tulemustele.

Küsis Hando Sinisalu.

