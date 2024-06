Tehistaibu nõudlus ajas serveritootja aktsia rallima

Järgmine suur asi: BRICSi riikide börsidest torkab üks eriliselt silma

Globaalselt on toimumas kaks väga olulist trendi – BRICSi riikide majandusjõu kasv ning Lääne ja Ida geopoliitiline polariseerumine. See on toonud kaasa dedollariseerumise ning deglobaliseerumise laine, millel on tagajärjed nii globaalsele majandusele kui ka aktsia- ja võlakirjaturgudele.

Globaalselt on toimumas kaks väga olulist trendi – BRICSi riikide majandusjõu kasv ning Lääne ja Ida geopoliitiline polariseerumine. See on toonud kaasa dedollariseerumise ning deglobaliseerumise laine, millel on tagajärjed nii globaalsele majandusele kui ka aktsia- ja võlakirjaturgudele.