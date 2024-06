Apple tehisintellekti arendus kipub üha enam rongist maha jääma

Paljusid investoreid ja kauplejaid erutab, kas Nvidia suudab Apple't tehisintellekti võidujooksus edestada? Arvatakse, et Apple'l on veel vaid kolm kuud aega, et uuesti proovida võidujooksus edu saavutada.

