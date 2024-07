Tagasi 07.07.24, 09:00 Perekond Liivamägi ostis Kanaaridele sissemakset tegemata kinnisvara: seal peitub tootlus Kanaari saartel saab üürikinnisvara pealt kaks korda kõrgemat tootlust kui Eestis ning objekte on võimalik soetada sissemakset tasutamata, jagasid Kärt ja Kristjan Liivamägi InvesteerimisFestivali laval oma kogemust.

Kärt ja Kristjan Liivamägi rääkisid, milliseid “maasikaid” aktsiaturgudelt leida võib.

Foto: Simo Sepp

„Kui vaadata Eestis üürikinnisvara keskmist tootlust, siis on see keskmiselt 5-6%. Kanaaridel on see erinevates piirkondades 11-13%,“ rääkis Kärt Liivamägi. Põhjus, miks üürnikult annab seal rohkem välja pigistada, seisneb tema sõnul sealses paremas kliimas. „Tenerifel on aastaringselt mõnus olla, talvel pole liiga külm, suvel pole liiga külm, temperatuur kõigub 15 ja 30 kraadi vahel,“ rääkis ta.

