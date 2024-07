Tagasi 09.07.24, 17:56 16-aastaselt rahaohjad enda kätte haaranud Kelly Sildaru mõlgutab investeerimismõtteid Ühel hetkel sai Kelly Sildaru eduka noore sportlase elustiilist karjäär. See tähendas, et ta muutus iseseisvaks ning võttis kogu rahaasjade, treeningute ja laagrite korraldamised enda hallata, olles sel ajal alles teismeline.

13aastaselt maailma parimaks vigursuusatajaks saanud Kelly Sildaru sõnas investeerimisfestivalil, et tagantjärele vaadates ei mõista, kuidas ta üheksa aastat tagasi nii väikse tüdrukuna üldse suutis sellist edu saavutada.

Foto: Simo Sepp

Lapsepõlves ta loomulikult üldse sellele ei mõelnud, et tulevikus võikski spordiga teenitavast rahast ära elada, tõdes Sildaru. Keegi ei hakka noorena sporti tegema raha pärast. “Me teeme sporti sellepärast, et tippu jõuda, aga ühel hetkel saame aru, et see on ikkagi täisajaga töö ja sa pead kuidagi ju ära elama. Siis käib see klõps ära ja hakkad sporti ka sissetuleku allikana nägema.”

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun