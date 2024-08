Tagasi 15.08.24, 13:00 Kolmanda samba omanikku ootab maksuvõit Tulumaksu kerkides arvutatakse uuest aastast välja ka suurem kolmandast sambast saadav maksutagastus, kätte saab selle aga ülejärgmisel aastal.

Rahandusminister Jürgen Ligi usub, et suurem tulumaksutagastus laekub maksumaksja kontole alles ülejärgmisel aastal. Foto: Äripäev/Scanpix

Pensionikogujad, kes paigutavad oma raha kolmandasse sambasse, on harjunud, et nad saavad igal aastal teha kuni 15% brutopalga või maksimaalselt 6000 euro ulatuses sissemakseid maksuvabalt. See tähendab, et riik tagastab tuludeklaratsiooni alusel hiljem tulumaksu. Viimase kerkides peaks niisiis proportsionaalselt suurenema ka riigipoolne maksutagastus. Ent rahandusminister Jürgen Ligi sõnul ei kehti soodustus tulumaksule lisatava julgeolekumaksu komponendi puhul.

