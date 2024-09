Tagasi 05.09.24, 12:34 Rootsi plaanib vähendada tulumaksu Rootsi valitsus planeerib loobuda hinnatõusu pidurdavast fiskaalpoliitikast ning alustatakse kodumajapidamiste toetamist.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson. Foto: AFP/Scanpix

Rootsi valitsus on otsustanud järgmisel aastal alandada tulumaksu, et suurendada sellega kodumajapidamiste ostujõudu, mis on senise hinnatõusu ja laenukulude tõttu vähenenud.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun