Tagasi 06.09.24, 16:31 USA töötururaport võib ajendada intressikärpeid Augustikuu USA töötururaportis avaldatud majandusandmed näitavad töökohtade arvu väikest kasvu. Majandusteadlased kardavad tööturu jahtumist.

Tööturule lisandus oodatust vähem arv töökohti. Foto: Äripäev/Scanpix

USA Tööstatistika Büroo reedel avaldatud andmed näitasid, et augustis lisandus tööturule 142 000 töökohta, mis on vähem kui majandusteadlaste oodatud 165 000 töökohta. Samuti on see kolme kuu keskmise madalaim tase 2020. aasta keskpaigast saadik.

