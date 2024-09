Tagasi 11.09.24, 14:07 Päikesepaneelide tootjas nähakse kolmandiku jagu tõusuruumi Analüüsiplatvormil Solar Equity Intelligence avaldatud raportist selgub, et Ameerikas tegutseva päikesetehnoloogia tootjal nähakse suuremat potentsiaali kui varasemates kvartalites, ulatudes 32 protsendini.

USA Föderaalreservi kavandatud intressimäärade langetamine mõjuks positiivselt ka päikesepaneelide nõudlusele. Foto: Zumapress/Scanpix

Eestis tegutsevatele päikeseenergiaettevõtetele finantsanalüüse koostava Solar Equity Intelligence avaldatud raportis selgitab analüütik Rudolf Saluoks, et kuivõrd viimaste kuude jooksul on First Solari aktsiad langenud, siis põhjus on suuresti seotud hoopis investorite reaktsiooniga USA presidendivalimiste kampaanias toimuvale. Sellele vaatamata näeb analüütik, et valimiste mõju ettevõtte aktsiale hinnatakse üle.

