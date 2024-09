Tagasi 18.09.24, 14:42 Jaapani keskpank võib nädala lõpetada intressitõusuga Majandusteadlased ja poliitikakujundajad ei ole üksmeelel selles, kui kaua ja kui kiiresti pank Jaapani keskpank laenukulusid tõstab.

Eeldatakse, et Jaapani keskpank hoiab intressimäärad paigal. Foto: Äripäev/Scanpix

Tõus on tõenäoline. Jaapani keskpanga juht Kazuo Ueda on korduvalt öelnud, et pank tõstab oma intressieesmärki seni, kuni majandus ja hinnad arenevad prognoosi kohaselt.

