Tagasi 13.10.24, 07:00 Sajandi finantspettur varastas investoritelt 65 miljardit Kuidas varastas üks mees investoritelt 65 miljardit dollarit ning tegi seda süüdimatult üle 20 aasta, enne kui ta lõpuks vahele jäi? See on lugu Bernie Madoffist, keda võib pidada sajandi suurimaks finantspetturiks.

Sajandi finantspettur varastas investoritelt 65 miljardit Foto: AFP / Scanpix

Bernard Lawrence Madoff sündis 29. aprillil 1938. aastal New Yorgis. Tema isa töötas torumehena ning pere proovis kätt ka finantssektoris, kuid suuremat edu see ei toonud. Bernie lapsepõlv oli tavapärane ning keskkoolis tutvus ta oma abikaasa Ruthiga, kellega nad olid abielus elu lõpuni. Ta lõpetas Hofstra ülikooli poliitikateaduste erialal, kuid huvist finantssektori vastu jättis ta juuraõpingud pooleli ning asutas oma investeerimisettevõtte.

