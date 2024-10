Kuigi september algas üleilmsel aktsiaturul müügisurvega, siis edasi on aktsiad liikunud valdavalt ülesmäge. Selles mängis olulist rolli asjaolu, et suured keskpangad alandasid intressimäära. Kuid üks sündmus, mis tekitab aktsiaturul ebakindlust, on peatsed USA presidendivalimised, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil pressiteates.