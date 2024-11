ST Sisuturundus 25.11.24, 15:37

Tartu vanalinn saab peagi juurde ainulaadse uue elamuarenduse. 19. sajandist pärit ehitis, mis on ajalooliselt kuulunud nii vankrimeistrile kui tegutsenud hotell Draakoni nime all, läbib nüüd põhjaliku uuenduskuuri. Uue omaniku Livida käe all rajatakse sinna kaasaegne ja luksuslik äri- ja korterelamu, mis pakub esmakordselt võimalust soetada kodu täielikult renoveeritud majja otse Tartu südames.