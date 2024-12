Tagasi 30.12.24, 18:56 Rekordarv ameeriklasi langes tänavu krediitkaardi laenulõksu Kõrged intressimäärad ja kõrge inflatsioon on tühjendanud Ameerika tarbija rahakotti, mistõttu krediitkaardi võlgade makseviivitusi on nüüd juba rohkem kui vahetult peale suurt finantskriisi.

Krediitkaardiga ostlemine on viinud miljonid ameeriklased raskesse rahalisse seisu. Foto: Reuters/Scanpix

Viimaste aastate tõusvad tarbijahinnad ja kõrged intressimäärad on enamiku inimeste rahakotis selgelt tunda, kirjutab Financial Times. Nüüd on üha enam murettekitavaid signaale, et rekordiliselt paljud tarbijad maailma suurimas majanduses on pankadele võlgu.