Tagasi 28.01.25, 22:47 Nvidia hakkab 600 miljardi dollari suurusest kahjust taastuma Nvidia aktsia tõusis teisipäeval ligi 7%, kuna tehisintellekti kiibitootja hakkas taastuma eelmisel päeval toimunud tohutust langusest, mis vähendas ettevõtte turukapitali ligi 600 miljardi dollari võrra, vahendas Yahoo Finance.

Nvidia tegi esmaspäeval ajaloo suurima päevasisese turukapitali languse. Teisipäeval hakkas aktsia taastuma. Foto: imago-images.de/Scanpix

Nvidia esmaspäevase 17-protsendilise vabalanguse põhjustas investorite mure seoses Hiina idufirma DeepSeeki uue, kulutõhusa tehisintellekti mudeliga. Mõned Wall Streeti analüütikud olid mures, et DeepSeeki väitel on ettevõtte viimaste tehisintellekti mudelite koolitamine odavam, mis on osaliselt tingitud väiksema koguse tehisintellekti kiipide kasutamisest. See omakorda tähendab, et USA ettevõtted kulutavad praegu tehisintellekti infrastruktuurile liiga palju.