Tagasi 04.03.25, 17:23 Soome analüütikud näevad neljas ettevõttes ostukohta Helsingi börsil noteeritud 25 suuremast ettevõttest koosnev indeks on alates märtsi algusest taas kasvule pöördunud. Põhjanaabrite analüüsimaja Inderesi analüütikud jagasid värskelt neljale kohalikule ettevõttele ostusoovituse.

Erametsaomanikul ja taastuvate materjalide tootjal Stora Ensol näevad analüütikud 11% kasvuruumi. Foto: AFP/Scanpix

Helsingi börsi suurettevõtete jaoks on tulemuste hooaeg suuresti läbi ja sellega ühes on analüütikud saanud valmis uued prognoosid ning korrigeeritud soovitused ja hinnasihid. Inderesi peaanalüütik Antti Viljakainen ütleb, et viimased kolm aastat on ettevõtete hinnatase olnud erakordselt madal, vahendab Soome majandusväljaanne Kauppalehti.