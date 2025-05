Bloomberg Terminali tehnilised probleemid lõid investoritel jalad alt üle maailma

ST Sisuturundus 20.05.25, 11:33

Kui küberturvalisusest on saanud ettevõtete jaoks üha enesestmõistetavam asi, siis töötajate ohuteadlikkus on jätkuvalt üpris kesine. Selle probleemi lahendamine on aga lihtsam tööandjal kui töötajail endil, usub abivahendite keskuse ITAK tegevjuht Indrek Katušin.