Tagasi 18.07.25, 11:12 Bloomberg: keskpank saab viimase intressilangetusega oodata detsembrini Kuigi intressilangetust peetakse kõige tõenäolisemaks septembris, saab Euroopa Keskpank enda intressilangetuse otsust aasta lõpuni edasi lükata, näitab Bloombergi küsitlus ökonomistide seas.

Juulis EKP intressilangetust ei oodata.

Foto: AFP/Scanpix

Enamus vastanutest eeldab endiselt, et viimane veerandprotsendine hoiuseintressi langetus – kuni 1,75%-ni – tehakse septembris, pärast juulis toimuvat pausi. Samas leiab pool küsitletutest, et Euroopa Keskpank (EKP) võib vahele jätta kolm koosolekut enne, kui turg hakkab eeldama, et intressimäärad on jõudnud põhja. See on pikem aeg kui varem, peamiselt kaubandusega seotud ebakindluse tõttu.