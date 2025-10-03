Tallinki reisijate arv kasvas kvartalis, kaubavedu kahanes

Laevandusettevõtte Tallink Grupp reisijate vedu näitas kolmandas kvartalis kerget kasvu, samal ajal kui kaubavedude maht langes.
Ettevõte teatas, et teenindas juuli–septembri jooksul 1,77 miljonit reisijat, mida on 3% rohkem kui aasta varem. Kõige tugevamat kasvu näitas Eesti–Soome liin, kus reisijate arv suurenes enam kui 10% võrra, 1,17 miljonini. Samas kahanes Eesti–Rootsi liini reisijate arv koguni 23,5%, 164 300 reisijani. Soome–Rootsi liinil vähenes reisijate hulk 1,4% võrra.
