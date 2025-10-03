Galerii: avalikustati Lääne-Eesti edukamad ettevõtted

Äripäeva Saaremaa ettevõtete TOPi nominendid on Joogiekspert, HML Project Management ja Arens Ehitustööd. Fotol on tunnustuse vastu võtnud Joogieksperdi juhatuse liige Oliver Jaakson (vasakult teine), HML Project Managementi omanik ja juht Leo O’Neill (vasakult kolmas), Arens Ehitustööd juhatuse liige Olari Aavik (vasakult neljas). Neid tunnustasid Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann (paremalt esimene), töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull ja Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.
Lääne-Eesti jaoks on üliolulised taristuprojektid nagu Rail Baltic ja maanteede ehitus, rääkis Äripäeva peatoimetaja asetäita Aivar Hundimägi, kes jagas Äripäeva raadios värskeid muljeid piirkonna edukate ettevõtete tunnustusürituselt.
Ettevõtjate investeerimisaktiivsus on kasvanud ning tööpakkumised hoogustunud, mistõttu võib arvata, et kehvemad ajad Eesti majanduses on jäänud seljataha, ütlesid Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann ja töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas saates “Äripäeva TOP”.
