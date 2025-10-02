Tagasi 02.10.25, 12:30 Tuntud mõõdik vilgutab punast: USA aktsiad kerkisid dot.comi haripunktist kallimaks Tuntud aktsiaturgude mõõdik Shiller P/E kerkis kõrgeimale tasemele alates dot.com mullist ehk USA aktsiad on suhtarvude järgi viimase 25 aasta kalleimal tasemel.

Dividendinvestori blogi pidav Märten Kress Näeb, et kallitel hinnatasemetel on selge põhjus.

Foto: Raul Mee

Septembris ületas Shilleri P/E suhe 40 piiri, mis viimati juhtus 2000. aastal, kui näitaja jõudis 44-ni, mis on olnud ka ajalooliselt kõige kõrgem tase. Toona lõhkes dot.comi mull ja järgnes 49% suurune kukkumine kahe aasta jooksul.