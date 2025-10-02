Äripäev
  02.10.25, 06:00

Pugesid seebiga sisse. Eesti kodukeemia imbub ringiga Venemaa letile

Eesti pesuvahenditootja Mayeri Industries on tarned Venemaale lõpetanud, kuid alustas eksporti Kasahstani, nii et nende endine Venemaa klient sai sealt Mayeri kaupa kogu eelmise aasta.
Meil on oma Kasahstani partneriga leping, mis keelab neil Mayeri kaubamärki Venemaal müüa, kinnitab Eesti ettevõtte tippjuht.
  • Meil on oma Kasahstani partneriga leping, mis keelab neil Mayeri kaubamärki Venemaal müüa, kinnitab Eesti ettevõtte tippjuht.
  • Foto: Алена Ценно
Uudised
  • 24.01.24, 18:00
Eesti Mayeri kaup püsib Venemaal populaarne
Jätkuvalt jõuavad Venemaale Eesti tootja Mayeri nõude- ja pesupesemisvahendid, mille eksport esimesel sõja-aastal isegi kasvas.
Uudised
  • 20.10.24, 14:19
Tüli Lillekülas: Mayeri tehase skandaalne elu ja surm
Praegu Tallinnas mööda Paldiski maanteed sõites on raske mitte märgata suurt Mayeri ärikvartali silti. Kuid vähesed teavad, et moodsale äripargile ja kodukeemiat tootvale ettevõttele nime andnud tehas tekitas sajand tagasi ägedaid vaidlusi ja konflikte.
Uudised
  • 26.09.25, 07:00
Eesti firma omanikul on Venemaal jama majas
Eestiga seotud Peterburi ametnik Alexander Zapesotskiy on sattunud Venemaal põlu alla. Õiguskaitseorganid nõuavad selle ülikooli riigistamist, kus ta oma varanduse teenis, kuid tema Eestis asuvat vara nad kätte ei saa.
Uudised
  • 10.04.24, 12:04
Metaprint müüs Vene tütarfirma 5000 euroga. “See ei olnud vabal tahtel sündinud tehing”
Metalltaara tootja Metaprint suutis müüa osa oma Venemaa ärist, kuid tegi seda suure kahjumiga, ütles Metaprindi omanik Martti Lemendik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Metaprindil on Venemaale jäänud veel kaks ettevõtet.
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Uudised
  • 01.10.25, 06:00
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Kui teisipäeva õhtul sulgesid USA aktsiaturud rohelises ning Wall Street nautis viimase 15 aasta võimsamat septembrit, siis kolmapäeva hommikul on USA suuremate aktsiaindeksite futuurid languses.
Börsiuudised
  • 01.10.25, 09:00
USA valitsus peatas töö. Aktsiaturud langevad
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Uudised
  • 01.10.25, 16:11
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist
Kui selle aasta kevadel oli turgude ootus, et 6 kuu euribor kukub alla 2%, siis täna näitavad kõik märgid, et põhi on saavutatud ja pigem võib 6 kuu euribor vaikselt tõusta järgmise aasta lõpuks, kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann tähtajaliste hoiuse intresside põhilise mõjutaja muutust.
Börsiuudised
  • 01.10.25, 13:00
Hoiuseintressid sulavad: kust saab täna veel parimat tootlust
Uuri võrdlustabelit!
Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Karoli Hindriks ütles, et Jobbaticali esmane eesmärk on jätkusuutlik kasumlikkus ja sellele ollakse väga lähedal.
Majandustulemused
  • 01.10.25, 06:00
Jobbaticali miinus ulatus üle 3 miljoni. “Oleme kasumlikkusele lähedal”
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Uudised
  • 30.09.25, 11:58
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kaarel Loigu töötas viimased neli aastat kuni tänavu suveni Capital Millis, nüüd läheb ta Urmas Sõõrumaa palgale.
Uudised
  • 01.10.25, 16:35
Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures
Vanasadamast võiks Raekoja platsi ja Vabaduse väljaku kõrval saada uus keskus, usub Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.
