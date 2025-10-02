Pugesid seebiga sisse. Eesti kodukeemia imbub ringiga Venemaa letile

Praegu Tallinnas mööda Paldiski maanteed sõites on raske mitte märgata suurt Mayeri ärikvartali silti. Kuid vähesed teavad, et moodsale äripargile ja kodukeemiat tootvale ettevõttele nime andnud tehas tekitas sajand tagasi ägedaid vaidlusi ja konflikte.
Eestiga seotud Peterburi ametnik Alexander Zapesotskiy on sattunud Venemaal põlu alla. Õiguskaitseorganid nõuavad selle ülikooli riigistamist, kus ta oma varanduse teenis, kuid tema Eestis asuvat vara nad kätte ei saa.
Metalltaara tootja Metaprint suutis müüa osa oma Venemaa ärist, kuid tegi seda suure kahjumiga, ütles Metaprindi omanik Martti Lemendik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Metaprindil on Venemaale jäänud veel kaks ettevõtet.
Usaldus on äris kõige olulisem ning see kehtib ka transporditeenuses. Inimeste päevakava on tihe ning iga minut loeb. Viimane asi, millele soovitakse väärtuslikku aega kulutada, on hilinev või ärajäänud taksosõit ning määrdunud ja ebamugav sõiduk. Samuti juhuslikud pimekohtingud autojuhiga, mis võivad jätta pikemaks ajaks halva tunde.