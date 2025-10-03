Droonid häirisid Müncheni lennujaama tööd

Reisijad olid sunnitud lendamise asemel aega veetma lennujaama välivooditel
Foto: dpa/Scanpix
Tegemist on riigi suuruselt teise lennujaamaga, kus otsus mõjutas tuhandeid reisijaid ja kümneid lende. Kokku jäi väljumata 17 lendu ning 15 saabuvat lennukit suunati ümber Stuttgarti, Nürnbergi, Viini ja Frankfurti.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Droonide põhjustatud häired lennujaamades on reaalne ja tõenäoliselt kasvav probleem, rääkis Lennuliiklusteeninduse lennujuhtimise osakonna juhataja Mihkel Haug. “Meil ei ole head rohtu kõige negatiivsema ärahoidmiseks,” sõnas ta.
Ärikeskkonnas, kus kulud kasvavad ja ostujõud on surve all, peab iga ettevõtja otsima viise teha oma tooted ja teenused kliendile kättesaadavamaks. Kuidas seda teha? Placet Järelmaks pakub erakordset lahendust: igal e-poel on nüüd võimalik pakkuda oma klientidele võimalust tasuda kauba või teenuse eest kuni kuue kuu jooksul ja seda täiesti 0% lisakuluga!