  • 03.10.25, 08:42

Droonid häirisid Müncheni lennujaama tööd

Saksa lennujuhtimiskeskus peatas neljapäeva õhtul pärast droonide ilmumist lennuliikluse Müncheni lennujaamas.
Reisijad olid sunnitud lendamise asemel aega veetma lennujaama välivooditel
  • Reisijad olid sunnitud lendamise asemel aega veetma lennujaama välivooditel
  • Foto: dpa/Scanpix
Tegemist on riigi suuruselt teise lennujaamaga, kus otsus mõjutas tuhandeid reisijaid ja kümneid lende. Kokku jäi väljumata 17 lendu ning 15 saabuvat lennukit suunati ümber Stuttgarti, Nürnbergi, Viini ja Frankfurti.
