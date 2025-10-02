Tehisintellekti hullus tõi kaasa kiibitootjate rekordilise ralli
Globaalsete kiibitootjate turuväärtus tõusis hüppeliselt 200 miljardi dollari võrra, kuna investorid kiirustasid tehisintellekti hulluse tõttu sektorisse investeerima. See viib tehnoloogiaaktsiate hinnad kõigi aegade kõrgeimatele tasemetele.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.