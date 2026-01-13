Suurus loeb: Balti börsi nõiaringist hakkab paistma väljapääs
Balti börs edestas mullu mitmeid Euroopa riike ja ületas eurodes arvestatuna ka USA turu, kuid püsib endiselt globaalsete indeksite perifeerias ning ettevõtete ebapiisav mastaap käivitab nõiaringi. Ometi näeb Balti börsi juht tunneli lõpus valgust.
Eesti investorite usk kodubörsi ettevõtetesse on ka maailma mõistes eriline. Hästi toimiv börs vajab aga ka tugevaid välisinvestoreid, nemad omakorda aktsiate analüüse, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse juht Andres Suimets.
Kui Wall Streeti analüütikud ja kohalikud optimistid ennustavad tehnoloogiasektori ja USA börsi jätkuvat tähelendu, siis kriitilisemad hääled hoiatavad "dot-com’i" ajastut meenutava mulli ja eelseisva volatiilsuse eest.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.