Lev Dolgatsjov: kuus sektorit, kus ma sel aastal kindlasti teen tehinguid
Investor Toomase konverentsil rääkis 2025. aastal investori aastatiitli pälvinud Lev Dolgatsjov uuest kauplemisstrateegiast, mida ta praegu katsetab, ja miks ta teeb mitut asja täiesti teistmoodi kui klassikaline investeerimisõpik ette näeb.
Kuigi tehnoloogiasektor pakub Kristjan Liivamäe hinnangul jätkuvalt pikaajalist kasvupotentsiaali, toob õppejõud ja investor esile hoopis üht börsivälist investeeringut, mis tema sõnul pakub pikaajalisele investorile parimat madala riskiga tootlust.
Investor Toomase konverentsi hommikul sõnas Ambient Sound Investmentsi portfellihaldur Arko Kadajane, et buumivate sektorite kõrval peaks vaatama hoopis ettevõtteid, mis saavad pihta teise ja kolmanda ringi mõjudega. Ühe sellise üle nad Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuhi Peeter Koppeliga laval arutasid.