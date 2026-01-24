Kristjan Liivamägi avaldas kaks pikaajalist investeerimisideed
Kuigi tehnoloogiasektor pakub Kristjan Liivamäe hinnangul jätkuvalt pikaajalist kasvupotentsiaali, toob õppejõud ja investor esile hoopis üht börsivälist investeeringut, mis tema sõnul pakub pikaajalisele investorile parimat madala riskiga tootlust.
Investor Toomase konverentsi hommikul sõnas Ambient Sound Investmentsi portfellihaldur Arko Kadajane, et buumivate sektorite kõrval peaks vaatama hoopis ettevõtteid, mis saavad pihta teise ja kolmanda ringi mõjudega. Ühe sellise üle nad Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuhi Peeter Koppeliga laval arutasid.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.