Wall Street püüab tehnoloogiasektori toel taastuda
USA aktsiaturud alustasid esmaspäeva vastandlike emotsioonidega, kuid suutsid esimeste minutite ebakindluse kiirelt ületada. Turu fookus on suunatud homsele inflatsiooniraportile, mis peab andma selgema suuna Föderaalreservi järgmistele sammudele.
Stellantise aktsia kukkus reedel ligi 25%, kui Jeepi tootja teatas, et kajastab selle kuu lõpus avaldatavates tulemustes ligikaudu 26 miljardi dollari ulatuses kulusid, mis on seotud investeeringutega elektrisõidukitesse.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.