Eften valmistub uut raha kaasama

Eesti rahatarkuritest väikeinvestorid on keerulises turuolukorras oma portfelle ümber mänginud – osa on küll kodubörsile selja pööranud, kuid järjest enam mõeldakse siinsest börsist kui atraktiivsete hinnatasemetega potentsiaalsest mänguväljakust.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.