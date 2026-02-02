Eften United Property Fund duubeldas eelmisel aastal tulu ja kasumi

Eften United Property Fundi varade maht kasvas eelmise aasta lõpuks 29,2 miljoni euroni, võrreldes 27,5 miljoni euroga aasta varem. Pildil tegevjuht Kristjan Tamla.
Eften United Property Fund teenis eelmisel aastal 3,57 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 2,2 korda rohkem kui aasta varem, mullust tulemust ületas ettevõte 1,95 miljoni euro võrra. Eelmise aasta puhaskasum oli ligikaudu 14% fondi investeeritud kapitalist ning umbes 17% fondi turukapitalisatsioonist, selgus börsiteatest.
