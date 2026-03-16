Nafta odavnemine tõi Wall Streetile tõusu

Bitcoin kerkis peaaegu kuue nädala kõrgeimale tasemele, sest investorid pöördusid taas riskantsemate varade poole. Turgudel valitseb lootus, et Lähis-Ida konfliktiga seotud pinged võivad hakata vaibuma.
Meta aktsia kerkis esmaspäeval kuni 3% pärast teadet, et ettevõte sõlmis pilvandmetöötluse lepingu tehisintellekti andmekeskuste arendajaga Nebius. Lepingu koguväärtus võib ulatuda kuni 27 miljardi dollarini.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.