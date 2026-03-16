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Nafta odavnemine tõi Wall Streetile tõusu

USA aktsiad alustasid nädalat tõusuga, samal ajal kui nafta hind langes ning turud jälgisid pingelisi arenguid Hormuzi väinas.
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks tõusid vastavalt 1,01% ja 1,22%.
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