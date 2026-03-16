Iraani sõja lõpetamine muutub Trumpil iga päevaga raskemaks

Donald Trump hoiatas, et NATOt ootab ees väga halb tulevik, kui USA liitlased ei aita Hormuzi väina avada, saates Euroopa riikidele otsese sõnumi liituda tema sõjategevusega Iraanis, kirjutas Financial Times.
Suurpangad loodavad Lähis-Ida sõja kiirele lõpule, mis võiks aktsiaturge juba suveks tublisti turgutada. Musta stsenaariumi korral võib aga Euroopa börse oodata 16% suurune kukkumine, kirjutab Taani ärileht Børsen.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.